Московские горнолыжные склоны начали готовить к зимнему сезону

Столичные горнолыжные курорты готовятся к открытию сезона. По прогнозам синоптиков, стабильная минусовая температура в Москве установится во второй половине ноября.

Создание снежного покрова с помощью пушек на трассах займет около недели. Как отметил генеральный директор спортивного клуба "Сорочаны" Максим Отчерцов, для качественного снегообразования температура должна быть от минус 2 градусов и ниже, а влажность – минимальной. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

