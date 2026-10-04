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Новости

04 октября, 20:30

Происшествия

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 4 октября

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 4 октября

Посетительницы нашли живого червя в устрице в столичном ресторане

Задержанный по подозрению в двойном убийстве в Москве признался в преступлении

Пожар в строящемся доме потушили в Хорошёво-Мнёвниках

Пожар произошел на стройплощадке в Хорошёво-Мнёвниках

Автомобиль загорелся на пересечении Ярославского шоссе и МКАД

"Московский детектив": "клюквенники"

Виновному в гибели блогера МотоТани вынесли приговор в Турции

Жители Балашихи пожаловались на группу подростков, нападающих на детей

В Подольске из-за догхантеров пострадала собака

Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

На Воробьевых горах прошел массовый полумарафон "Моя столица". Для бегунов были доступны несколько видов дистанций. Забег собрал тысячи участников – как профессионалов, так и новичков.

На проспекте Академика Сахарова произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля. На месте работают оперативные службы города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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