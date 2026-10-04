Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 4 октября

Пять беспилотников, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

На Воробьевых горах прошел массовый полумарафон "Моя столица". Для бегунов были доступны несколько видов дистанций. Забег собрал тысячи участников – как профессионалов, так и новичков.

На проспекте Академика Сахарова произошло ДТП с последующим опрокидыванием автомобиля. На месте работают оперативные службы города.

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