Репетиторов для детей нанимают 63% родителей

Репетиторов для своих детей нанимают 63% родителей. Доходы таких преподавателей сегодня даже обогнали показатели IT сферы. Перед выбором специалиста важно определить цель занятий: подготовка к ОГЭ или ЕГЭ либо повышение успеваемости.

Родителям советуют изучить отзывы и попросить педагога представить план работы: как он распределяет время занятия, какие темы разбирает и проверяет ли домашние задания. Если занятия проходят хаотично, а ошибки ребенка не разбирают, это повод насторожиться.

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