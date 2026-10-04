Усадьбу за 9 миллиардов рублей выставили на продажу в Москве

Усадьбу в Орловско-Давыдовском переулке выставили на продажу в Москве за 9 миллиардов рублей. Комплекс площадью 5 тысяч квадратных метров расположен на участке в 2 гектара с историческим парком.

В усадьбе оборудовали подземную парковку с автоматизированным лифтом для автомобилей и подземные галереи. Территорию обслуживают шесть садовников, а объект охраняют четыре сотрудника службы безопасности.

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