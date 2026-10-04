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04 октября, 09:30

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Летние веранды начали убирать с улиц Москвы

Летние веранды начали убирать с улиц Москвы

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В Москве начали демонтировать летние веранды. Уличные конструкции уже убрали с Тверского и Цветного бульваров, Сретенки, Петровки и улицы Забелина. Официально сезон летних веранд завершается 1 ноября.

Некоторые владельцы заведений решили сохранить террасы на зиму. Для этого объекты должны соответствовать требованиям безопасности в холодное время года. После 15 ноября инспекторы проверят, насколько качественно рестораны подготовились к следующему году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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