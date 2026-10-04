Жители дома в Москве пожаловались на зарядную станцию для курьерских мопедов

Жители дома на Осенней улице в Москве пожаловались на шум и опасения из-за зарядной станции для курьерских мопедов. Бокс установили около недели назад на первом этаже дома.

По словам жителей, курьеры круглосуточно меняют в нем аккумуляторы, а из квартир слышны разговоры и потрескивание во время зарядки. В "Яндекс Доставке" сообщили, что такие шкафы устанавливают партнеры сервиса по согласованию с собственником территории, и пообещали дополнительно проверить эту точку.

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