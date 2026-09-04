Новости мира: 15 тыс потребителей остались без света в Вашингтоне из-за непогоды

Ливень накрыл Вашингтон. Из-за обрывов проводов в американской столице без электричества остались 15 тысяч потребителей, а соседних штатах Вирджиния и Мэриленд – 56 тысяч.

Потоп также произошел в Нью-Дели. После сильного ливня вода скопилась на подъездных путях двух терминалов аэропорта и затекла внутрь. Людям пришлось закатывать одежду и нести багаж на себе.

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