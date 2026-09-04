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04 сентября, 14:00

Политика

Жители Саксонии-Анхальте освистали канцлера Германии Мерца

Жители Саксонии-Анхальте освистали канцлера Германии Мерца

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Жители Германии устроили "теплый" прием канцлеру Фридриху Мерцу в Саксонии-Анхальте, куда он приехал с официальным визитом. Увидев главу правительства, некоторые жители начали скандировать: "Вали отсюда!". Это уже не первый случай, когда публичное появление Мерца сопровождается свистом и протестными выкриками.

В конце августа канцлер предстал перед публикой с первым после отпуска выступлением. Тогда собравшиеся освистали его и призвали покинуть свой пост.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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