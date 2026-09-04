04 сентября, 08:00Культура
"M24 x Wink": сезон сериальных новинок
Сезон сериальных новинок открывает фантастический блокбастер "Трудно быть богом" по культовому роману братьев Стругацких. Действие разворачивается в далеком будущем. Сотрудник Института экспериментальной истории прибывает на отсталую планету.
Для юных зрителей вышло продолжение "Любопытной Варвары". В третьем сезоне события переносятся в детский лагерь.
Премьера "Москва и москвичи" по мотивам книги Владимира Гиляровского создана при поддержке правительства Москвы. С помощью технологий виртуального кинопроизводства воссоздана атмосфера московской жизни конца XIX – начала XX века.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.