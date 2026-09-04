Москва заняла первое место в летнем туристическом рейтинге России

Москва лидирует в летнем туристическом рейтинге России. На столицу пришлось более 20% всех бронирований отелей. Средний срок проживания вырос почти до трех суток. Данные предоставил крупный сервис планирования путешествий.

Второе место занял Санкт-Петербург, на него пришлось почти 16% заказов. Третье место получил Краснодарский край с показателем 13,5%. При этом там туристы отдыхали дольше всего среди лидеров, почти четыре дня.

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