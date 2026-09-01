Новости мира: Таиланд ужесточил визовую политику

Таиланд ужесточает визовую политику. Безвизовый срок для туристов сократили с привычных 60 до 30 дней. Новые правила касаются граждан более 90 стран, включая Россию. Решение принял комитет по визовой политике Таиланда. При этом власти оставляют за собой право оценивать ситуацию по каждой стране отдельно, с оглядкой на безопасность и экономику. Вдобавок для иностранцев усилят проверки на въезде, а пересекать наземную границу теперь можно будет не чаще двух раз в год.

Казахстан вводит плату за въезд для иностранных граждан. Россияне начнут платить с 30 ноября. Если оформить разрешение за 72 часа до поездки, сбор составит около 725 рублей. Оплата прямо на границе обойдется вдвое дороже – примерно 1 400 рублей. Разрешение будет действовать 180 дней и позволит находиться в стране до 90 суток в течение этого срока.

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