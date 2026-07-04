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Новости

04 июля, 10:45

Политика

Новости мира: похороны Али Хаменеи могут стать самыми массовыми в истории

Новости мира: похороны Али Хаменеи могут стать самыми массовыми в истории

Путин направил поздравление Трампу по случаю 250-летия независимости США

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Миллионы человек примут участие в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Хаменеи

Медведев прибыл в Тегеран на церемонию прощания с верховным лидером Ирана Хаменеи

Церемония прощания с духовным лидером Ирана Хаменеи началась в Тегеране

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Похороны верховного лидера Ирана Али Хаменеи, возможно, станут самыми массовыми в истории. По прогнозам иранских властей, проститься с человеком, который на протяжении более 35 лет олицетворял страну, соберутся миллионы. Хаменеи погиб 28 февраля 2026 года в результате массированного израильско-американского удара по его официальной резиденции в Тегеране. С этой атаки фактически началась война на Ближнем Востоке. Несмотря на то, что в исламе стараются как можно быстрее похоронить умершего, в случае с Хаменеи это было невозможно, поскольку во время боевых действий было невозможно достойно организовать церемонию. Теперь такая возможность появилась. Прощание страны с духовным лидером уже началось и продлится до 9 июля. Завершится оно в городе Мешхед, на территории комплекса-мавзолея имама Резы. Похороны верховного лидера Ирана имеют и важное политическое значение. Только после их завершения в Тегеране готовы возобновить переговоры с Вашингтоном об урегулировании военного конфликта.

Аномальная жара сорвала празднование Дня независимости в США. 4 июля, страна празднует 250 лет со дня принятия Декларации независимости, но во многих городах жара заставила власти отложить мероприятия. Столбики термометров поднялись до 46 градусов, что стало причиной отмены парадов в Филадельфии, Хаддон-Тауншипе и Уотертауне. В Бостоне начало праздничного фейерверка было отложено на 4 часа. Также временно приостанавливалась работа Большой американской государственной ярмарки на Национальной аллее в Вашингтоне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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