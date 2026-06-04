04 июня, 22:15Политика
Путин заявил о полном контроле ВС РФ над ЛНР
Российская армия полностью контролирует территорию Луганской Народной Республики и 85% Донецкой Народной Республики. Вооруженные силы РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с иностранными журналистами в рамках Петербургского международного экономического форума.
Глава государства также обратил внимание, что страна располагает новыми ударными системами. Он назвал состоявшиеся удары "Орешником" важными для будущего применения комплекса.
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