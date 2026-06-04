Новости Москвы: жилой дом по проекту "Московские кварталы" построили в Бабушкинском районе

Жилой дом по проекту "Московские кварталы" построили в Бабушкинском районе Москвы. Здание возвели по монолитной технологии и оснастили современными инженерными сетями. В доме 88 квартир, их общая площадь превышает 5 тысяч квадратных метров.

В районе Бирюлево Восточное проводятся работы по комплексному благоустройству Ряжской улицы. Там появятся дополнительные парковочные места рядом с поликлиникой и бизнес-центром. Для пешеходов проложат новые дорожки и установят современное освещение.

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