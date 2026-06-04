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04 июня, 07:15

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Роспотребнадзор запретил купаться в столичной зоне отдыха "Тропарево"

Роспотребнадзор запретил купаться в столичной зоне отдыха "Тропарево"

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Роспотребнадзор временно запретил купание в зоне отдыха "Тропарево". По данным ведомства, вода не соответствует санитарным правилам. При этом территория у водоема остается открытой для прогулок, отдыха и тренировок.

Безопасно купаться в Москве можно в 8 местах, включая озеро "Белое", Путяевский пруд № 1, Большой городской пруд, Школьное озеро, пляж "Динамо", "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3" и Пионерский пруд.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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