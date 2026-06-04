04 июня, 07:15Город
Роспотребнадзор запретил купаться в столичной зоне отдыха "Тропарево"
Роспотребнадзор временно запретил купание в зоне отдыха "Тропарево". По данным ведомства, вода не соответствует санитарным правилам. При этом территория у водоема остается открытой для прогулок, отдыха и тренировок.
Безопасно купаться в Москве можно в 8 местах, включая озеро "Белое", Путяевский пруд № 1, Большой городской пруд, Школьное озеро, пляж "Динамо", "Серебряный бор-2", "Серебряный бор-3" и Пионерский пруд.
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