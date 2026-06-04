Собянин сообщил об открытии зоны отдыха около Гольяновского пруда

У Гольяновского пруда на востоке Москвы оборудовали пляжную зону отдыха, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере МАХ. На берегу разместили 3 бассейна с подогревом воды. Купаться, загорать и принимать солнечные ванны там смогут до 400 человек одновременно.

Также в Гольянове построили Московский скоростной диаметр, обновили поликлиники и школы. В 2028 году планируют открыть новую станцию метро.

В общей сложности в этом году в столице запланировано благоустройство 15 зон отдыха у воды. Большинство из них уже открыто, остальные начнут работать в течение 2–3 недель.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.