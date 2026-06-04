Собянин рассказал о возможностях нового корпуса школы в Марьиной Роще

В столичном районе Марьина Роща 1 сентября заработает новая школа. С преподавателями, а также с учениками и их родителями встретился Сергей Собянин.

В школе будут учиться дети с 1-го по 9-й классы. Начальная школа выделена в отдельный блок. Для учеников старших классов оборудованы лабораторно-исследовательские комплексы, есть ИТ-полигон, робокласс. В распоряжении ребят также медиатека и спортзалы. На прилегающей территории обустроили площадки для игры в баскетбол и волейбол.

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