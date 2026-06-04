Новости социального блока Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном социальном блоке.

В День защиты детей в Москве открылся новый Дом милосердия. Здесь будут жить семьи с детьми, приехавшие из приграничья для лечения и реабилитации. Столица полностью отремонтировала здание и оснастила его всем необходимым.

"Мы последовательно развиваем формат, при котором школьные занятия проходят непосредственно в музейных пространствах. Там проводят реальные уроки, интерактивы, интеллектуальные игры. Это позволяет не просто изучать материал по учебнику, а погружаться в него через подлинные экспонаты, практические задания и современные мультимедийные технологии. За этот учебный год более 700 тысяч школьников и студентов колледжей приняли участие в музейных программах – почти в 2 раза больше, чем в прошлом учебном году. Ребята посетили 1,4 тысячи федеральных и городских учреждений", – рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С 1 июня все желающие могут приобрести продукцию молодых мастеров на площадках "Сделано в Москве". Это шелковые платки, книги, авторские орнаменты и кружева, предметы декора, сувениры и многое другое.