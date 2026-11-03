Детский коллектив из Африки спел песню Татьяны Куртуковой и обрел популярность у миллионов слушателей. Как рассказали сами участники, композиции они выбирают по смыслу, а уже потом – придумывают хореографию.

Русских песен в их репертуаре немало. Подобные ролики набирают все больше просмотров, а доходы от выступлений и монетизации видео в соцсетях дети тратят на оплату учебы.

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