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03 ноября, 23:45

Общество

Филолог рассказала, стало ли слово "могнуть" полноценной единицей русского языка

Филолог рассказала, стало ли слово "могнуть" полноценной единицей русского языка

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Слово "переплюнуть" звучит слишком архаично, а "могнуть" – дерзко, коротко и понятно, заявили филологи. Кроме того, у этого выражения уже появились русские производные "замоганный", "моггер" и "могать". Подобные слова-однодневки всегда были присущи молодежному слэнгу, который в первую очередь выполняет функцию разграничение "свой-чужой", отметила филолог Лидия Малыгина.

По ее словам, в ситуации с "могнуть" прослеживается дублирующая функция языка, которая затрудняет коммуникацию представителей разных поколений, делает ее более сложной и не дает ничего нового. Несмотря на это, подросткам, распространяющим иностранные слова, удалось научить взрослых новому слову, добавила филолог.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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