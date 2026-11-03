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03 ноября, 21:45

Транспорт

Три станции Бирюлевской линии метро появятся в Ленинском городском округе

Три станции Бирюлевской линии метро появятся в Ленинском городском округе

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Бирюлевскую линию продлят на три станции – "Клубничные поля", "Лопатино" и "Дрожжино". Они откроются в Ленинском городском округе, а затем ветка уйдет обратно в ТиНАО.

Кроме того, на территории Москвы построят две станции – "Маршала Савицкого" и "Щербинка". Рубиновая ветка протянется от станции "Бирюлево" через Подмосковье до новых столичных районов Коммунарка и Филимонковский. Строительство продлится до 2035 года.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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