Минпромторг рекомендовал ресторанам выделить в меню категорию "русский завтрак"

Минпромторг России рекомендовал отелям, кафе и ресторанам выделить в меню отдельную категорию "русский завтрак". В нее могут войти каши, блины, сырники, мясные блюда, бульоны, выпечка и напитки, в том числе квас.

Рекомендация ведомства носит добровольный характер. Рестораны, которые решат присоединиться к инициативе, смогут отметить блюда специальной эмблемой в меню.

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