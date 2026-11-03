Ассоциация операторов микромобильности одобрила ужесточение правил для СИМ

Ассоциация операторов микромобильности поддержала предложения Минтранса РФ по ужесточению правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщила директор ассоциации Ксения Эрдман.

По ее словам, с момента внесения первых поправок в ПДД, регулирующих движение СИМ, отрасль существенно изменилась. Поэтому корректировка правил необходима.

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