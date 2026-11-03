03 ноября, 18:45Транспорт
Ассоциация операторов микромобильности одобрила ужесточение правил для СИМ
Ассоциация операторов микромобильности поддержала предложения Минтранса РФ по ужесточению правил использования средств индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом сообщила директор ассоциации Ксения Эрдман.
По ее словам, с момента внесения первых поправок в ПДД, регулирующих движение СИМ, отрасль существенно изменилась. Поэтому корректировка правил необходима.
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