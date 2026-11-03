Мультимедийное шоу "Россия – семья семей" покажут на "Матрешке Москвы" 4 ноября

Мультимедийно-концертную программу "Россия – семья семей" представят на "Матрешке Москвы" в парке "Зарядье" 4 ноября. Зрители увидят, как 22-метровая цифровая матрешка меняет облик.

Арт-объект, состоящий из сотен медиаэкранов, предстанет в 13 новых формах, в том числе в виде русского терема, раскрытого атласа и наградного кубка. Также на экранах покажут российский флаг площадью 40 квадратных метров и карту страны с объемными изображениями природных и культурных достопримечательностей разных регионов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.