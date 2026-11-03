В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 3 ноября

Наиболее плотное движение в Москве 3 ноября наблюдается на Волоколамском, Ленинградском шоссе и шоссе Энтузиастов в сторону центра. Об этом сообщила ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения ожидаются на внешней стороне МКАД в районе Ленинградского шоссе, на эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

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