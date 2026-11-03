Беспорядки в Европе привели к кризису на туристическом рынке. Путешественники массово отменяют брони отелей в столицах старого света.

В Париже количество заказов на аренду жилья сократилось почти на 20%. Одновременно завирусилась ИИ-пародия на туристическую рекламу. В кадре гид невозмутимо показывает город среди пожаров и погромов. Тем временем французские полицейские готовятся к новым акциям. 3 ноября на улицы собираются выйти студенты, члены профсоюзов и "желтые жилеты".

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