Минэкономразвития назвало 8 холдингов для переезда из Москвы в регионы

Минэкономразвития РФ определило 8 крупных холдингов, которые могут частично перенести рабочие места из Москвы в регионы. В список вошли РЖД, "Аэрофлот", "Почта России", "Транснефть", "Россети", "Роснефть", "Интер РАО" и "Зарубежнефть".

Ранее Владимир Путин поручил рассмотреть возможность переноса части рабочих мест госкомпаний из столицы для развития регионов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.