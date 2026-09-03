В МАМТ рассказали о премьерах 108-го театрального сезона

3 сентября в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко состоялась пресс-конференция, посвященная открытию 108-го театрального сезона.

О балетных и оперных премьерах, ключевых событиях и новых проектах театра рассказали: