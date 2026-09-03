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03 сентября, 15:50

События

В МАМТ рассказали о премьерах 108-го театрального сезона

В МАМТ рассказали о премьерах 108-го театрального сезона

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3 сентября в Московском академическом музыкальном театре имени К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко состоялась пресс-конференция, посвященная открытию 108-го театрального сезона.

О балетных и оперных премьерах, ключевых событиях и новых проектах театра рассказали:

  • генеральный директор МАМТ Андрей Борисов;
  • художественный руководитель оперной труппы Александр Титель;
  • художественный руководитель балетной труппы Максим Севагин;
  • главный дирижер театра Феликс Коробов;
  • народная артистка РФ Хибла Герзмава.

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