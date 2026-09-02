02 сентября, 03:45Культура
Московский театр-студия Всеволода Шиловского начнет сезон с "Квадратуры круга"
Московский театр-студия Всеволода Шиловского начнет сезон постановкой "Квадратура круга" по пьесе Валентина Катаева. Спектакль рассказывает о жизни в отдельно взятой комнате советского общежития.
Пьеса "Квадратура круга" написана в 1927 году. В это время авангардный порыв революции и НЭП уступали место государственному устройству, которое все сильнее влияло на жизнь советского общества.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.