Московский театр-студия Всеволода Шиловского начнет сезон с "Квадратуры круга"

Московский театр-студия Всеволода Шиловского начнет сезон постановкой "Квадратура круга" по пьесе Валентина Катаева. Спектакль рассказывает о жизни в отдельно взятой комнате советского общежития.

Пьеса "Квадратура круга" написана в 1927 году. В это время авангардный порыв революции и НЭП уступали место государственному устройству, которое все сильнее влияло на жизнь советского общества.

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