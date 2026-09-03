Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 сентября

В столице запустили движение на новом участке Московского скоростного диаметра (МСД). Это первая часть уже финального отрезка. Он проходит от Севанской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).

Детский велофестиваль, который должен был пройти на Цветном бульваре 5 сентября, перенесли на 13-е число. Это связано с непогодой. В выходные синоптики обещают сильный ветер, дожди и похолодание.

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