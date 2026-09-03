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Новости

03 сентября, 21:00

Транспорт

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 сентября

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 3 сентября

В Москве оштрафовали более 77 тыс человек с начала сезона аренды электросамокатов

Московский скоростной диаметр получил продолжение на юге столицы

Самокатчики получили штрафы до 100 тыс рублей в Москве

Россия приняла допмеры авиабезопасности

Эксперт назвал обращение Украины в ИКАО неправомерным

Пассажиры общественного транспорта Подмосковья могут временно снизить расходы на поездки

Собянин: открыто движение по новому участку Московского скоростного диаметра

Беспилотные трамваи в Москве появятся еще на двух маршрутах к концу 2026 года

В трех московских аэропортах сняли ограничения на полеты

В столице запустили движение на новом участке Московского скоростного диаметра (МСД). Это первая часть уже финального отрезка. Он проходит от Севанской улицы до Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД).

Детский велофестиваль, который должен был пройти на Цветном бульваре 5 сентября, перенесли на 13-е число. Это связано с непогодой. В выходные синоптики обещают сильный ветер, дожди и похолодание.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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