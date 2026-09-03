Собянин: более 13 тыс школьников посетили патриотические лагеря этим летом

Более 13 тысяч детей посетили спортивно-патриотические лагеря этим летом. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере MAX.

По просьбам учеников и родителей, количество лагерей увеличили с 3 до 10, и всего в них прошло почти 3 тысячи мероприятий. Например, в лагерях "Василевский", "Ушаков" и "Чуйков" дети смогли попробовать себя в роли спасателей. При этом везде образовательные программы были выстроены совместно с МЧС и Минобороны. Также ребята встречались с участниками СВО, слушали лекции и смотрели кино.

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