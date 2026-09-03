03 сентября, 18:45Мэр Москвы
Собянин: московские коммунальщики обновили пять школ в Донецке и Луганске
Московские коммунальщики обновили еще пять учебных заведений в Луганске и Донецке к началу учебного года. Об этом в мессенджере MAX рассказал Сергей Собянин.
По словам мэра, все объекты реконструировали в соответствии с московскими стандартами современной образовательной среды. В Луганске отремонтировали две школы и гимназию. В Донецке работы провели в двух школах, которые пострадали от атак ВСУ. Там заменили кровлю, фасады, окна и инженерные коммуникации.
Всего с 2022 года московские специалисты восстановили уже десятки учебных заведений Донецка и Луганска.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.