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03 сентября, 17:45

Общество

Телеканал Москва 24 выбрал победителя розыгрыша "Районы, кварталы"

Телеканал Москва 24 выбрал победителя розыгрыша "Районы, кварталы"

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Телеканал Москва 24 разыграет фирменный мерч среди зрителей

Телеканал Москва 24 выбрал победителя розыгрыша "Районы, кварталы". Весь день зрителям показывали район Покровское-Стрешнево.

Правильный ответ прислали 72 человека. С помощью рандомайзера выбрали одного человека. Это Галина, номер телефона которой заканчивается на 31–80.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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