Телеканал Москва 24 выбрал победителя розыгрыша "Районы, кварталы". Весь день зрителям показывали район Покровское-Стрешнево.

Правильный ответ прислали 72 человека. С помощью рандомайзера выбрали одного человека. Это Галина, номер телефона которой заканчивается на 31–80.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.