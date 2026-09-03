03 сентября, 17:45Общество
Телеканал Москва 24 выбрал победителя розыгрыша "Районы, кварталы"
Телеканал Москва 24 выбрал победителя розыгрыша "Районы, кварталы". Весь день зрителям показывали район Покровское-Стрешнево.
Правильный ответ прислали 72 человека. С помощью рандомайзера выбрали одного человека. Это Галина, номер телефона которой заканчивается на 31–80.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
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