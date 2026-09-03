В трех московских аэропортах сняли ограничения на полеты

В трех московских аэропортах – Внуково, Домодедово и Жуковский – сняли ограничения на полеты. Сейчас они возвращаются к обычному расписанию.

Росавиация тем временем дала разъяснения иностранным компаниям, у которых появились вопросы после того, как Украина обратилась в Международную организацию гражданской авиации. В итоге запросов о приостановке зарубежных рейсов в Москву нет. Уровень авиабезопасности повысили.



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