Росавиация сообщила об отсутствии у ИКАО полномочий закрыть небо над Россией

Международная организация гражданской авиации (ИКАО) не имеет полномочий закрывать воздушное пространство над Россией. Об этом заявил глава Росавиации после сообщений об обращении Украины в организацию.

Официальных контактов Росавиации с ИКАО по этому вопросу пока не было. При этом иностранным авиакомпаниям, выполняющим рейсы в Россию, ведомство предоставило необходимые разъяснения по вопросам безопасности полетов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.