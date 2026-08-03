Эксперт оценил перспективы ограничений для Apple в России

Возможный запрет на продажу устройств Apple в России не лишит пользователей возможности приобретать их за рубежом. Такое мнение выразил эксперт по информационной безопасности Денис Батранков.

По его словам, говорить о возможных штрафах для компании пока преждевременно. Эксперт считает, что дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от переговоров сторон.

Ранее ФАС возбудила дело против Apple из-за требований к предустановке российских приложений. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.