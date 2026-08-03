В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 3 августа

Наиболее плотное движение в Москве 3 августа наблюдается на Волоколамском и Ярославском шоссе в сторону центра. Об этом сообщила ведущий специалист ситуационного центра ЦОДД Ксения Долгова.

Днем локальные затруднения могут быть на МКАД в районе Ленинградского и Варшавского шоссе, на Савеловской и Тульской эстакадах ТТК, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения на радиальных трассах по направлению в область.

Осложнить движение могут дорожные работы на МКАД в районе Бесединского шоссе, а также аварии на магистралях при выезде из города.

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