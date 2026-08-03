Семейная пара из Москвы попала в секту при попытке покорить Эльбрус

Семейная пара из Москвы утверждает, что попала в секту при попытке покорить Эльбрус. Им предложили бесплатное восхождение на гору в обмен на волонтерскую работу.

По словам супругов, организатор не обеспечил нормальные условия проживания, ограничивал общение, вводил необычные практики и контролировал повседневную жизнь. Они пробыли в проекте 24 дня, после чего сбежали.

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