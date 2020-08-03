Новости Московского транспорта

22 августа заработает новый участок выделенной полосы на проспекте Мира, в тоннеле в районе пересечения с улицей Бориса Галушкина. Благодаря этому 2 экспресс-маршрута и 9 областных маршрутов будут проезжать этот участок в 2,5 раза быстрее. Новая выделенка свяжет 2 уже существующих участка выделенных полос в единый коридор.

"Переразметка позволяет сделать поездки быстрее и комфортнее без увеличения ширины дорог даже на магистралях с интенсивным трафиком. С начала этого года на 38 участках обустроили дополнительные полосы, новые направления и развороты. Продолжаем улучшать условия движения в городе по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в рамках Стратегии развития транспорта до 2030 года", – рассказал заммэра столицы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Экологичный транспорт вышел на маршруты № с908 и 1971, которые следуют из Москвы в Химки и Ленинский городской округ. Транспорт останавливается у парков и скверов, 8 станций рельсового каркаса, образовательных и медицинских учреждений.