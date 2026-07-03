Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 18:30

Политика

Миллионы человек примут участие в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Хаменеи

Миллионы человек примут участие в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Хаменеи

Медведев прибыл в Тегеран на церемонию прощания с верховным лидером Ирана Хаменеи

Церемония прощания с духовным лидером Ирана Хаменеи началась в Тегеране

Путин направил поздравление Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии

США предложили Ирану разморозить активы в обмен на Ормузский пролив

Песков прокомментировал ответный массированный удар по Киеву

Экс-главком ВСУ Залужный заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины

В Дохе завершились встречи представителей США и Ирана с посредниками из Катара и Пакистана

ВС РФ за сутки освободили еще три населенных пункта

Евросоюз планирует изменить правила выдачи виз российским туристам

Миллионы человек и около 100 стран примут участие в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которая проходит в Тегеране. В ней также участвует зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Местные власти усилили меры безопасности. В городе дежурят силовики, а на основных дорогах регулируют трафик. Около места прощания разместили медпункты. Хаменеи погиб в результате американских и израильских ударов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политиказа рубежомвидеоЕкатерина Фоменко

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика