03 июля, 18:30Политика
Миллионы человек примут участие в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Хаменеи
Миллионы человек и около 100 стран примут участие в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которая проходит в Тегеране. В ней также участвует зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Местные власти усилили меры безопасности. В городе дежурят силовики, а на основных дорогах регулируют трафик. Около места прощания разместили медпункты. Хаменеи погиб в результате американских и израильских ударов.
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