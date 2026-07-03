Миллионы человек примут участие в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Хаменеи

Миллионы человек и около 100 стран примут участие в церемонии прощания с верховным лидером Ирана Али Хаменеи, которая проходит в Тегеране. В ней также участвует зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Местные власти усилили меры безопасности. В городе дежурят силовики, а на основных дорогах регулируют трафик. Около места прощания разместили медпункты. Хаменеи погиб в результате американских и израильских ударов.

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