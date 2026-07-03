Церемония прощания с духовным лидером Ирана Хаменеи началась в Тегеране

Многодневная церемония прощания с покойным духовным лидером Ирана Али Хаменеи началась в Тегеране 3 июля с молитвы. Иранские политические и религиозные деятели, иностранные гости по очереди подходят к гробу с телом Хаменеи, чтобы проститься с ним.

Власти обеспечили усиленные меры безопасности в районе проведения церемонии. Участвуют представители порядка 100 стран. Меры безопасности усилены в иранской столице. В городе на отдельных площадях дежурят силовики, а на основных дорогах города регулируется трафик на фоне приездов зарубежных высокопоставленных делегаций. Власти Тегерана разместили медпункты около места проведения церемонии.

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