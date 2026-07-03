Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 июля, 13:45

Политика

Церемония прощания с духовным лидером Ирана Хаменеи началась в Тегеране

Церемония прощания с духовным лидером Ирана Хаменеи началась в Тегеране

Путин направил поздравление Лукашенко по случаю Дня независимости Белоруссии

США предложили Ирану разморозить активы в обмен на Ормузский пролив

Песков прокомментировал ответный массированный удар по Киеву

Экс-главком ВСУ Залужный заявил о готовности баллотироваться в президенты Украины

В Дохе завершились встречи представителей США и Ирана с посредниками из Катара и Пакистана

ВС РФ за сутки освободили еще три населенных пункта

Евросоюз планирует изменить правила выдачи виз российским туристам

Совбез РФ заявил о необходимости юридически обязывающего соглашения между США и Ираном

В Москве простились с экс-министром обороны Сергеем Ивановым

Многодневная церемония прощания с покойным духовным лидером Ирана Али Хаменеи началась в Тегеране 3 июля с молитвы. Иранские политические и религиозные деятели, иностранные гости по очереди подходят к гробу с телом Хаменеи, чтобы проститься с ним.

Власти обеспечили усиленные меры безопасности в районе проведения церемонии. Участвуют представители порядка 100 стран. Меры безопасности усилены в иранской столице. В городе на отдельных площадях дежурят силовики, а на основных дорогах города регулируется трафик на фоне приездов зарубежных высокопоставленных делегаций. Власти Тегерана разместили медпункты около места проведения церемонии.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
политикарелигияза рубежомвидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

Введут ли в России финансовое поощрение первой свадьбы?

Эксперты считают предложение дотировать свадьбы несвоевременным

Читать
закрыть

Где лучше всего отдохнуть в бархатный сезон 2026 года?

Пляжные локации есть и на Балтийском море в Калининградской области

Читать
закрыть

Как резкое погружение в собственные страхи влияет на психику?

Резкое погружение может запустить паническую атаку, диссоциацию, ощущение потери контроля

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика