Международная неделя "Народы России" стартовала в Москве

2 ноября в Москве стартовала Международная неделя "Народы России". Масштабное событие объединит представителей регионов страны, общественных организаций и зарубежных гостей. Запланировано более 40 деловых, культурных и просветительских мероприятий.

Ключевым событием стал Всероссийский форум национального единства, который прошел в Центре международной торговли. В ходе сессий эксперты обсудили развитие межкультурного диалога, международные гуманитарные связи и единые подходы в сфере образования.

В рамках форума на территории ЦМТ открылась выставка. Здесь развернулись стенды, посвященные народам России, культурному наследию страны, проекту "Московское чаепитие" и многому другому.

Ведущие Москвы онлайн Татьяна Сальникова и Полина Ермолаева побывали на форуме и узнали, с чем приехали в столицу представители разных народов России, а также как звучит на их языках фраза "Москва, я люблю тебя!"