Финал всероссийского чемпионата "Абилимпикс" проходит в Москве. Соревнования объединили более 900 участников, в том числе ветеранов СВО. Они демонстрируют навыки по 50 профессиональным направлениям.

Чемпионат помогает людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проявить себя и познакомиться с потенциальными работодателями. Участники чемпионата также встречаются с Героями России, олимпийскими чемпионами и артистами, которые делятся своими историями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.