02 ноября, 18:15Общество
Финал всероссийского чемпионата "Абилимпикс" проходит в Москве
Финал всероссийского чемпионата "Абилимпикс" проходит в Москве. Соревнования объединили более 900 участников, в том числе ветеранов СВО. Они демонстрируют навыки по 50 профессиональным направлениям.
Чемпионат помогает людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья проявить себя и познакомиться с потенциальными работодателями. Участники чемпионата также встречаются с Героями России, олимпийскими чемпионами и артистами, которые делятся своими историями.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.