02 ноября, 14:45Общество
Почти 500 литров крови собрали участники проекта "Московский донор"
Почти 500 литров крови собрали участники московской донорской акции. К проекту "Московский донор" уже присоединились около 2 тысяч человек.
Мероприятие проходит в Городском центре профессионального и карьерного развития на Таганской улице. Там можно сдать кровь, вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и посетить мастер-класс по оказанию первой помощи.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.