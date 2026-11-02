Почти 500 литров крови собрали участники проекта "Московский донор"

Почти 500 литров крови собрали участники московской донорской акции. К проекту "Московский донор" уже присоединились около 2 тысяч человек.

Мероприятие проходит в Городском центре профессионального и карьерного развития на Таганской улице. Там можно сдать кровь, вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга и посетить мастер-класс по оказанию первой помощи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.