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02 ноября, 14:30

Политика

Лантратова назвала гуманитарную миссию в Алешках успешной

Лантратова назвала гуманитарную миссию в Алешках успешной

В Алешках Херсонской области завершился режим тишины

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Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области успешно завершилась. Об этом сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова. Ранее в Кремле высоко оценили координацию действий всех участников перемирия.

По словам омбудсмена, гуманитарной миссии в Алешках предшествовали несколько месяцев переговоров. Режим перемирия был соблюден, миссия прошла без инцидентов. Нарушений режима тишины со стороны военных также не зафиксировали.

В ходе миссии эвакуировали более 750 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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