Лантратова назвала гуманитарную миссию в Алешках успешной

Гуманитарная миссия в Алешках Херсонской области успешно завершилась. Об этом сообщила российский омбудсмен Яна Лантратова. Ранее в Кремле высоко оценили координацию действий всех участников перемирия.

По словам омбудсмена, гуманитарной миссии в Алешках предшествовали несколько месяцев переговоров. Режим перемирия был соблюден, миссия прошла без инцидентов. Нарушений режима тишины со стороны военных также не зафиксировали.

В ходе миссии эвакуировали более 750 человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

