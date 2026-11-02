Туман над Москвой рассеялся после утреннего ухудшения видимости

Густой туман накрыл некоторые районы Москвы и области утром в понедельник, 2 ноября. Видимость на дорогах местами снизилась до 500 метров. К 10:00 дымка полностью рассеялась, однако синоптики предупреждают, что предстоящей ночью и 3 ноября город вновь может накрыть плотный туман.

Кроме того, в Москве ожидаются дожди, которые вечером 3-го числа местами могут перейти в мокрый снег. По словам ведущего специалиста центра погоды "Фобос" Михаила Леуса, температура воздуха днем составит около 0 градусов.

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