На рынке аренды жилья участились случаи использования чужих фотографий в объявлениях

На рынке аренды жилья появляются объявления с чужими фотографиями и условиями, которые могут не соответствовать действительности. Иногда снимки квартир обрабатывают с помощью нейросетей.

Арендаторы, которые дистанционно сняли жилье, а после обнаружили несоответствие фотографий действительности, могут требовать расторжения договора или возврата денег, в том числе за услуги по подбору квартиры.

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