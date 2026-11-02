Сергей Собянин подвел итоги фестиваля колледжей "Город профессий"

Осенний фестиваль колледжей "Город профессий" посетили более 30 тысяч школьников и взрослых. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

В программу вошли свыше 300 мероприятий. В Медицинском колледже № 7 участники учились проводить сердечно-легочную реанимацию на манекенах и обрабатывать раны. Будущие автомеханики разбирали и собирали двигатели, осваивали сварку и проводили диагностику ходовой части. В Московском образовательном комплексе "Запад" готовили молекулярную икру и знакомились с основами ресторанного дела и индустрии красоты.

Фестиваль позволил участникам узнать больше чем о 150 профессиях. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

