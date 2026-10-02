Рабочие профессии вышли в лидеры по востребованности у работодателей

Рабочие профессии остаются одними из самых востребованных из-за дефицита кадров. По словам кадрового эксперта Яны Алферовой, еще в 2023 году 42% предприятий заявляли об острой нехватке рабочих специалистов, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

Многие предприятия сейчас начинают привлекать будущих сотрудников еще со школьной скамьи и обучают их под конкретную сферу. В число востребованных специальностей эксперт отнесла сварщиков, водителей, электриков, электромонтажников, токарей-фрезеровщиков и операторов станков с ЧПУ.