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02 октября, 22:45

Общество

Рабочие профессии вышли в лидеры по востребованности у работодателей

Рабочие профессии вышли в лидеры по востребованности у работодателей

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Рабочие профессии остаются одними из самых востребованных из-за дефицита кадров. По словам кадрового эксперта Яны Алферовой, еще в 2023 году 42% предприятий заявляли об острой нехватке рабочих специалистов, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

Многие предприятия сейчас начинают привлекать будущих сотрудников еще со школьной скамьи и обучают их под конкретную сферу. В число востребованных специальностей эксперт отнесла сварщиков, водителей, электриков, электромонтажников, токарей-фрезеровщиков и операторов станков с ЧПУ.

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