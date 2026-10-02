Преображенский кадетский корпус отметил 25 лет со дня основания. За это время учебное заведение окончили более 1 тысячи воспитанников, среди них 38 медалистов и 150 отличников.

Праздничная церемония началась с выноса государственного флага и знамени корпуса. Для учащихся и гостей также организовали показательные выступления сотрудников 2-го специального полка полиции и праздничный концерт.

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